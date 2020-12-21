Як працює шахрайська "схема" і що потрібно робити, щоб себе убезпечити
Тільки 20% українців прив'язали свої мобільні номери до паспорта, відповідно, інші 80% - ризикують у будь-який момент виявити дублікат своєї сім-карти в руках аферистів, передає "Обозреватель".
Як працює схема:
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шахраї кілька тижнів надзвонюють жертві з не менше двох різних контактів;
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потім звертаються до мобільного оператора із заявою про втрату сім-карти - вказуючи номер жертви;Популярні новини зараз
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для підтвердження називають два номери, з якими останнім часом "спілкувалися" - якраз ті контакти, з яких раніше дзвонили жертві;
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оператор створює сімку-дублікат;
- і шахраї за домомогою номера "чистять" банківський рахунок потерпілого.
Експерти відзначають, що якби клієнти були ідентифіковані, або якби вони були на контракті, проблем би не було.
Але не завжди є можливість перейти з передоплати на контракт з оператором мобільного зв'язку. В такому випадку захистити себе можна, якщо:
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заборонити дистанційне переоформлення дубліката карти і "прив'язати" її на свій паспорт. Для цього потрібно прийти у відділення оператора з документом;
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відразу ж звернутися до оператора мобільного зв'язку, у разі дзвінків з незрозумілих номерів з певною періодичністю, а також прив'язати банківську карту до нового номера телефону;
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той номер телефону, який прив'язаний до банківської карти, краще нікому не називати і використовувати його тільки для спілкування з банком.
Раніше ми повідомляли, ще одним способом розкрадання коштів з карт українців є використання скіммера (зчитувального переносного пристрою).
Так, шахрай встановлює на банкомат скіммер і міні-камеру, яка записує на відео, як люди вводять свої паролі.
Далі шахрай виготовляє дублікати карток і знімає з них гроші.
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