Как работает мошенническая "схема" и что нужно делать, чтобы себя обезопасить
Только 20% украинцев привязали свои мобильные номера к паспорту, соответственно, остальные 80% - рискуют в любой момент обнаружить дубликат своей сим-карты в руках аферистов, передает "Обозреватель".
Как работает схема:
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мошенники несколько недель названивают жертве с не менее двух разных контактов;
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затем обращаются к мобильному оператору с заявлением об утере сим-карты - указывая номер жертвы;Популярные статьи сейчас
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для подтверждения называют два номера, с которыми в последнее время "общались" - как раз те контакты, с которых ранее звонили жертве;
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оператор создает симку-дубликат;
- и мошенники с помощью номера "чистят" банковский счет потерпевшего.
Эксперты отмечают, что если бы клиенты были идентифицированы, или если бы они были на контракте, проблем бы не было.
Но не всегда есть возможность перейти с предоплаты на контракт с оператором мобильной связи. В таком случае защитить себя можно, если:
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запретить дистанционное переоформление дубликата карты и "привязать" ее на свой паспорт. Для этого нужно прийти в отделение оператора с документом;
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сразу же обратититься к оператору мобильной связи, в случае звонков с непонятных номеров с определенной периодичностью, а также привязать банковскую карту к новому номеру телефона;
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тот номер телефона, который привязан к банковской карте, лучше никому не называть и использовать его только для общения с банком.
Ранее мы сообщали, еще одним способом хищения средств с карт украинцев является использование скиммера (считывающего переносного устройства).
Так, мошенник устанавливает на банкомат скиммер и мини-камеру, которая записывает на видео, как люди вводят свои пароли.
Далее мошенник изготавливает дубликаты карточек и снимает с них деньги.
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