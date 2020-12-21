Как работает мошенническая "схема" и что нужно делать, чтобы себя обезопасить

Только 20% украинцев привязали свои мобильные номера к паспорту, соответственно, остальные 80% - рискуют в любой момент обнаружить дубликат своей сим-карты в руках аферистов, передает "Обозреватель".

Как работает схема:

Эксперты отмечают, что если бы клиенты были идентифицированы, или если бы они были на контракте, проблем бы не было.

Но не всегда есть возможность перейти с предоплаты на контракт с оператором мобильной связи. В таком случае защитить себя можно, если:

запретить дистанционное переоформление дубликата карты и "привязать" ее на свой паспорт. Для этого нужно прийти в отделение оператора с документом;

сразу же обратититься к оператору мобильной связи, в случае звонков с непонятных номеров с определенной периодичностью, а также привязать банковскую карту к новому номеру телефона;

тот номер телефона, который привязан к банковской карте, лучше никому не называть и использовать его только для общения с банком.

Ранее мы сообщали, еще одним способом хищения средств с карт украинцев является использование скиммера (считывающего переносного устройства).

Так, мошенник устанавливает на банкомат скиммер и мини-камеру, которая записывает на видео, как люди вводят свои пароли.

Далее мошенник изготавливает дубликаты карточек и снимает с них деньги.

Напомним, украинцам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить: "До 15 дней..."

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