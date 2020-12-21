Кто из украинцев в зоне риска

Украинцам приходит извещение с требованием оплатить долг в десятки тысяч гривен за "предпринимательскую деятельность"

Об этом пишет Сегодня.

Так, жительница Запорожья Елена Кощиенко получила письмо о том, что она якобы задолжала государству 35,5 тысяч, и ее деньги были заблокировали на карте.

Долг в 35,5 тысяч гривен - начисления с 2017 года, когда были внесены изменения, обязывающие ФОПов платить ЕСВ.

Но женщину заранее никак не уведомляли об изменениях. Более того, она никогда не вела предпринимательскую деятельность.

Выяснилось, что в далеком 1994 году на Елену мошенник открыл частное предприятие, но в регистрационной службе не смогли внятно ответить, как аферисту позволили открыть ФОП и на основании каких документов.

Чтобы избавиться от подобных "левых" долгов, необходимо:

найти ЦНАП;

признать себя зарегистрированным ФЛП;

записаться на прием на сайте ведомства или непосредственно в ЦНАП;

взять с собой паспорт и идентификационный код и обратиться к госрегистратору с заявлением о прекращении деятельности.

Позже госрегистратор проверяет все полученные документы, и если человек хочет избавиться от "лишних" долгов, то ему нужно обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков с заявлением о списании указанной суммы. Главное условие - все процедуры должны закончиться до 1 марта 2021 года, а проверка занимает до 15 дней.

Избавиться от таких начислений без финансовых потерь не выйдет, но чем быстрее вы начнете, тем меньше они будут.

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