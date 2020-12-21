Деяких українців змусять повернути фінансову допомогу, отриману від уряду під час карантину

Як передає Politeka.net, йдеться про так звані "карантинні" виплати у розмірі восьми тисяч гривень. Подробиці розкрили на сайті Офісу великих платників податків ДПС.

Одноразову грошову допомогу почали виплачувати застрахованим українцям, які ризикують втратити доходи від бізнесу в разі посилення карантину - повного локдауну, оголошеного Кабміном з 8 по 24 січня 2021 року. Доведеться повернути гроші, якщо чиновники виявлять неправдиву інформацію в документах, на підставі яких їх видали. Те саме стосується будь-яких фактів, які надають громадянам право на отримання такої виплати.

Виявивши порушення, органи ПФУ видадуть рішення про відшкодування матеріальної допомоги з боку одержувачів. Такий документ від Пенсійного фонду є виконавчим, на його підставі у громадянина можуть насильно стягнути незаконно отримані гроші.

Раніше терміни оформлення одноразової допомоги для фізосіб-підприємців продовжили до 31 Грудня. Щоб отримати гроші, ФОП і наймані працівники повинні подати відповідну заяву через державний портал "Дія". Законом передбачені умови для виплати працівникам, серед яких:

основний вид діяльності повинен бути в списку тих сфер, робота яких припиняється на період локдауну;

середня зарплата не перевищувала 30 тисяч гривень;

роботодавець вніс ЄСВ за третій квартал;

немає роботи за сумісництвом.

ФОП, в свою чергу, повинні бути зареєстровані не менше 3 місяців, сплатити ЄСВ за той же період, не працювати на підприємстві, як наймані працівники.

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