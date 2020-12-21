Некоторых украинцев заставят вернуть финансовую помощь, полученную от правительства во время карантина

Как передает Politeka.net, речь идет о так называемых "карантинных" выплатах в размере восьми тысяч гривен. Подробности раскрыли на сайте Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

Единовременную денежную помощь начали выплачивать застрахованным украинцам, которые рискуют потерять доходы от бизнеса в случае ужесточения карантина - полного локдауна, объявленного Кабмином с 8 по 24 января 2021 года. Придется вернуть деньги, если чиновники обнаружат неправдивую информацию в документах, на основании которых их выдали. То же касается любых фактов, которые предоставляют гражданам право на получение такой выплаты.

Выявив нарушения, органы ПФУ выдадут решение о возмещении материальной помощи со стороны получателей. Такой документ от Пенсионного фонда является исполнительным, на его основании у гражданина могут насильно стянуть незаконно полученные деньги.

Ранее сроки оформления единовременной помощи для физлиц-предпринимателей продлили до 31 декабря. Чтобы получить деньги, ФЛП и наемные работники должны подать соответствующее заявление через государственный портал “Дія”. Законом предусмотрены условия для выплаты работникам, среди которых:

основной вид деятельности должен быть в списке тех сфер, работа которых приостанавливается на период локдауна;

средняя зарплата не превышала 30 тысяч гривен;

работодатель внес ЕСВ за третий квартал;

нет работы по совместительству.

ФЛП, в свою очередь, должны быть зарегистрированы не менее 3 месяцев, уплатить ЕСВ за тот же период, не работать на предприятии, как наемные работники.

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