Військовий хор ВПС із США привітав українців із святами Різдва та Нового року, що наближаються

Так, вони виконали популярну пісню-колядку"Щедрик". Відео з виконанням з'явилося на сторінці YouTube посольства США в Києві (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами підполковника і керівника оркестру Христини Мур Уррутії "Carol of the Bells" - одна з найвідоміших і улюблених різдвяних пісень в США.

Українці в коментарях під відео емоційно відреагували на виконання колядки, залишивши слова подяки і компліменти хору США.

"Дуже чудове виконання! Спасибі Вам за привітання, веселих Вам свят і щасливого Різдва!", "Чудове виконання!!! Слухала з посмішкою на обличчі!", "Мурашки по тілу пробігли. Спасибі за таке прекрасне виконання пісні", "дуже приємно і сльози навертаються", " Супер, неперевершено. Дуже красиво, хочеться слухати знову і знову".

Варто відзначити, що різдвяна колядка "Щедрик" відома у всьому світі саме в обробці Миколи Леонтовича і має англійську назву "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів"). Обробка українського композитора вперше прозвучала у виконанні хору Київського університету в 1916 році.

5 жовтня 1921 року "Щедрик" був вперше виконаний в Сполучених Штатах Америки — на концерті в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. Пісня стала популярною настільки, що в 1936 році Пітер Виговський, який працював на радіо NBC, склав англійську версію слів "Щедрика".

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