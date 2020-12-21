Военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года

Так, они исполнили популярную песню-колядку "Щедрик". Видео с исполнением появилось на странице YouTube посольства США в Киеве (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам подполковника и руководителя оркестра Кристины Мур Уррутии "Carol of the Bells" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США.

Украинцы в комментариях под видео эмоционально отреагировали на исполнение колядки, оставив слова благодарности и комплименты хору США.

"Очень замечательное исполнение! Спасибо Вам за поздравления, веселых вам праздников и счастливого Рождества!", "Великолепное исполнение!!! Слушала с улыбкой на лице!", "Мурашки по телу пробежали. Спасибо за такое прекрасное исполнение песни", "очень приятно и слезы наворачиваются", "Супер, непревзойденно. Очень красиво, хочется слушать снова и снова".

Стоит отметить, что рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов"). Обработка украинского композитора впервые прозвучала в исполнении хора Киевского университета в 1916 году.

5 октября 1921 года "Щедрик" был впервые исполнен в Соединённых Штатах Америки — на концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Песня стала популярной настолько, что в 1936 году Питер Выговский, который работал для радио NBC, сочинил английскую версию слов "Щедрика".

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