Хворому "китайським" вірусом українцю відмовили в госпіталізації

Своїми враженнями поділився сам потерпілий, передає "Конкурент".

За словами жителя Луцька Анатолія Доброчинського, він тривалий час лікувався вдома, паралельно консультуючись з лікарем.

Його стан погіршився, і медик порадив викликати швидку, але не тут то було.

"Чергова швидкої медичної допомоги під номером 22 (Так вона назвалася, коли я запитав ПІБ) відмовилася приїжджати до мене на виклик (температура 38,6, запалення легенів), аргументуючи це тим, що ця температура не висока, і що в розмові зі мною по телефону вона не почула задишки. Потім вже з температурою 39 я сам поїхав в інфекційну, де мені відібрали тести на ковід і поклали на стаціонар", – поділився Анатолій.

Ситуацію перевірили і прослухавши запис розмови, з'ясували, що пацієнт два тижні перебував на амбулаторному лікуванні. Направлення на ПЛР-тест йому повинен був дати сімейний лікар. А чергова, яка розмовляла з чоловіком, діяла згідно з інструкцією.



Варто відзначити, що в Україні вже третій тиждень поспіль знижується кількість виявлення нових випадків захворювання.

Станом на 21 грудня вірусом захворіли 970 993 осіб. З початку пандемії померло 16 665 осіб. Кількість одужали досягла 586 268.







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