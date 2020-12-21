Больному "китайским" вирусом украинцу отказали в госпитализации

Своими впечатлениями поделился сам пострадавший, передает "Конкурент".

По словам жителя Луцка Анатолия Доброчинского, он длительное время лечился дома, параллельно консультируясь с лечащим врачом.

Его состояние ухудшилось, и медик посоветовал вызывать скорую, но не тут то было.

"Дежурная скорой медицинской помощи под номером 22 (так она назвалась, когда я спросил ФИО) отказалась приезжать ко мне на вызов (температура 38,6, воспаление легких), аргументируя это тем, что эта температура не высокая, и что в разговоре со мной по телефону она не услышала одышки. Потом уже с температурой 39 я сам поехал в инфекционную, где мне отобрали тесты на ковид и положили на стационар", – поделился Анатолий.

Ситуацию проверили и прослушав запись разговора, выяснили, что пациент две недели находился на амбулаторном лечении. Направление на ПЦР-тест ему должен был дать семейный врач. А дежурная, разговаривавшая с мужчиной, действовала согласно инструкции.



Стоит отметить, что в Украине уже третью неделю подряд снижается количество выявления новых случаев заболевания.

По состоянию на 21 декабря вирусом заболели 970 993 человек. С начала пандемии умерло 16 665 человек. Количество выздоровевших достигло 586 268.







Напомним, Евгений Комаровский: "Максимальная заразность начинается за два дня до появления первых симптомов".

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