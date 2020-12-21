Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився унікальним рецептом медовика
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар опублікував фотографію солодощів і розповів, як приготувати тортик в домашніх умовах.
Вам знадобиться:
- 200 гр гречаного меду,
- 100 гр цукру,
- 2 великих яйця,
- 100 гр вершкового масла,
- 10 гр соди,
- 550 гр борошна.
Всі інгредієнти, крім борошна, потрібно підігріти на водяній бані до утворення пінки. У нагріту суміш додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісту потрібно дати трохи охолонути під плівкою, після чого розділити його на 5 частин і розкачати 5 дуже тонких коржів. Випікати коржі слід при температурі 160 градусів до карамельного кольору.
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Для приготування крему вам знадобиться:
- 600 гр сметани (20-25%),
- 400 гр збитих вершків (30-35%),
- 180 гр меду,
- Сік лимона.
Сметану потрібно змішати з медом, додати збиті вершки і трохи лимонного соку. Після потрібно зібрати медовик і дати йому настоятися ніч в холодильнику.
У коментарях до посту Ярославського залишили масу компліментів з приводу рецепта.
"Як апетитно виглядає", "цей медовик божественний", "Дивовижно! І нескладно! Спасибі велике", "напевно дуже смачно", - пишуть користувачі Мережі.
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