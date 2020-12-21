Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився унікальним рецептом медовика

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар опублікував фотографію солодощів і розповів, як приготувати тортик в домашніх умовах.

Вам знадобиться:

200 гр гречаного меду,

100 гр цукру,

2 великих яйця,

100 гр вершкового масла,

10 гр соди,

550 гр борошна.

Всі інгредієнти, крім борошна, потрібно підігріти на водяній бані до утворення пінки. У нагріту суміш додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісту потрібно дати трохи охолонути під плівкою, після чого розділити його на 5 частин і розкачати 5 дуже тонких коржів. Випікати коржі слід при температурі 160 градусів до карамельного кольору.



Для приготування крему вам знадобиться:

600 гр сметани (20-25%),

400 гр збитих вершків (30-35%),

180 гр меду,

Сік лимона.

Сметану потрібно змішати з медом, додати збиті вершки і трохи лимонного соку. Після потрібно зібрати медовик і дати йому настоятися ніч в холодильнику.

У коментарях до посту Ярославського залишили масу компліментів з приводу рецепта.

"Як апетитно виглядає", "цей медовик божественний", "Дивовижно! І нескладно! Спасибі велике", "напевно дуже смачно", - пишуть користувачі Мережі.



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