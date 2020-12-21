Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился уникальным рецептом медовика
Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал фотографию сладости и рассказал, как приготовить тортик в домашних условиях.
Вам понадобится:
- 200 гр гречишного меда,
- 100 гр сахара,
- 2 больших яйца,
- 100 гр сливочного масла,
- 10 гр соды,
- 550 гр муки.
Все ингредиенты, кроме муки, нужно подогреть на водяной бане до образования пенки. В нагретую смесь добавляем муку и замешиваем тесто. Тесту нужно дать немного остыть под пленкой, после чего разделить его на 5 частей и раскатать 5 очень тонких коржей. Выпекать коржи следует при температуре 160 градусов до карамельного цвета.
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Для приготовления крема вам понадобится:
- 600 гр сметаны (20-25%),
- 400 гр взбитых сливок (30-35%),
- 180 гр меда,
- Сок лимона.
Сметану нужно смешать с медом, добавить взбитые сливки и немного лимонного сока. После нужно собрать медовик и дать ему настояться ночь в холодильнике.
В комментариях к посту Ярославского оставили массу комплиментов по поводу рецепта.
«Как аппетитно выглядит», «Этот медовик божественный», «Прелесть! И несложно! Спасибо большое», «Наверно очень вкусно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ярославский поделился главным секретом оладушек из цуккини: "Проще, чем я думал!".
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