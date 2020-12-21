Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился уникальным рецептом медовика

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал фотографию сладости и рассказал, как приготовить тортик в домашних условиях.

Вам понадобится:

200 гр гречишного меда,

100 гр сахара,

2 больших яйца,

100 гр сливочного масла,

10 гр соды,

550 гр муки.

Все ингредиенты, кроме муки, нужно подогреть на водяной бане до образования пенки. В нагретую смесь добавляем муку и замешиваем тесто. Тесту нужно дать немного остыть под пленкой, после чего разделить его на 5 частей и раскатать 5 очень тонких коржей. Выпекать коржи следует при температуре 160 градусов до карамельного цвета.



Для приготовления крема вам понадобится:

600 гр сметаны (20-25%),

400 гр взбитых сливок (30-35%),

180 гр меда,

Сок лимона.

Сметану нужно смешать с медом, добавить взбитые сливки и немного лимонного сока. После нужно собрать медовик и дать ему настояться ночь в холодильнике.

В комментариях к посту Ярославского оставили массу комплиментов по поводу рецепта.

«Как аппетитно выглядит», «Этот медовик божественный», «Прелесть! И несложно! Спасибо большое», «Наверно очень вкусно», - пишут пользователи сети.





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