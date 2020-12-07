Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розкрив секрет приготування ідеального курячого бульйону

Новим рецептом відомий кухар поділився на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Суддя "Майстер Шеф" розповів, як зробити курячий бульйон одночасно наваристим і кристально чистим.

"Я люблю насичений смачний курячий бульйон-це навіть ближче до консоми по насиченості", - зазначив кулінар, і розкрив секрет, як приготувати саме такий.

Знадобляться наступні інгредієнти:

1кг очищених кісток і крил

1.5 літра води

150г морква

150г цибуля

50г стебло селери (обрізки)

Лавровий лист, запашний і чорний горошок, зелень петрушки і кропу

Кістки потрібно залити холодною водою, і довести до початку кипіння, додати овочі. Все це томити десь 2.5-3 години. Зелень, перець і сіль додати за 15 хвилин до кінця варіння. Процідити, охолодити і ще раз процідити, щоб позбавиться від жиру.

Суддя "Майстер Шеф" зазначив, що курку для бульйону необхідно зачищати від зайвої шкіри - особливо жирної (це не надає ніякого смаку бульйону).

"Я навіть підпікаю трохи в духовці кістки, до ледь-ледь рум'яного кольору, при температурі 180, так, щоб з каркасів і крил витопився зайвий жир», - уточнив він.

Також Ярославський акцентував, що бульйони завжди потрібно тримати на АОМ маленькому вогні, щоб вони ледь-ледь кипіли - нудилися, мліли. Це дуже важливо, оскільки бурхливе кипіння зробить бульйон каламутним і може навіть з'явитися присмак мила.

До бульйону він радить додавати стебло селери, стебла петрушки і кропу, морква, звичайний очищену цибулю (іноді для смаку овочі можна теж підпекти) чорний і запашний перець, лавровий лист.

Продукти для бульйону потрібно заливати холодною водою. А якщо потрібно варене м'ясо - тоді слід поміщати його в киплячу воду.

Сіль додають вже в самому кінці приготування.

А щоб бульйон став кришталевим є пару способів:

заморозити бульйон в кубиках або будь - якої ємності, дістати і перекласти на вафельний рушник або марлю в 4 шари, і дати розтанути при кімнатній температурі-все сіре залишиться на марлі, внизу у вас буде найчистіший прозорий бульйон.

у теплий бульйон додати особливий фарш - з білків, моркви, і м'ясних плівочок-обрізків і розмішати . Далі дуже повільно і акуратно довести до початку кипіння, в результаті чого з'явиться «вулкан» на поверхні.

"Всю піну з нього акуратно переміщаємо на решту поверхні фаршу - і він діє як фільтр. Так робимо хвилин 20, потім акуратно охолоджуємо і проціджуємо», - розкрив секрет прозорого бульйону кулінар.

Фоловери дякують за таку хитрість і радіють, що нарешті-то дізналися рецепт з секретом.

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