Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский раскрыл секрет приготовления идеального куриного бульона

Новым рецептом известный повар поделился на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Судья «Мастер Шеф» рассказал, как сделать куриный бульон одновременно наваристым и кристально чистым.

«Я люблю насыщенный вкусный куриный бульон - это даже ближе к консоме по насыщенности», –отметил кулинар, и раскрыл секрет, как приготовить именно такой.

Понадобятся следующие ингридиенты:

1кг очищенных костей и крыльев

1.5 литра Воды

150г морковь

150г лук

50г стебель сельдерея (обрезки)

Лавровый лист, душистый и чёрный горошек, зелень петрушки и укропа

Кости нужно залить холодной водой, и довести до начала кипения, добавить овощи. Все это томить где-то 2.5-3 часа. Зелень, перец и соль добавить за 15 минут до конца варки. Процедить, охладить и ещё раз процедить, чтобы избавится от жира.

Судья «Мастер Шеф» отметил, что курицу для бульона необходимо зачищать от лишней кожи - особенно жирной (это не придаёт никакого вкуса бульону).

«Я даже подпекаю немного в духовке кости, до едва-едва румяного цвета, при температуре 180, так, чтобы из каркасов и крыльев вытопился лишний жир», - уточнил он.

Также Ярославский акцентировал, что бульоны всегда нужно держать на аом маленьком огне, чтобы они едва-едва кипели - томились, млели. Это очень важно, поскольку бурное кипение сделает бульон мутным и может даже появиться привкус мыла.

К бульону он советует добавлять стебель сельдерея, стебли петрушки и укропа, морковь, обычный очищенный лук (иногда для вкуса овощи можно тоже подпечь) чёрный и душистый перец, лавровый лист.

Продукты для бульона нужно заливать холодный водой. А если нужно варёное мясо - тогда следует помещать его в кипящую воду.

Соль добавляют уже в самом конце приготовления.

А чтобы бульон стал кристальным есть пару способов:

заморозить бульон в кубиках или любой ёмкости, достать и переложить на вафельное полотенце или марлю в 4 слоя, и дать растаять при комнатной температуре - все серое останется на марле, внизу у вас будет чистейший прозрачный бульон.

в тёплый бульон добавить особый фарш - из белков, моркови, и мясных плёночек-обрезков и размешать . Далее очень медленно и аккуратно довести до начала кипения, в результате чего появится «вулкан» на поверхности.

«Всю пену из него аккуратно перемещаем на оставшуюся поверхность фарша - и он действует как фильтр. Так делаем минут 20, затем аккуратно охлаждаем и процеживаем», - раскрыл секрет прозрачного бульона кулинар.

Фолловеры благодарят за такую хитрость и радуются, что наконец-то узнали рецепт с секретом.

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