Модель Олександра Кучеренко, яка стала "Міс Україна" в 2016 році, заінтригувала несподіваною подією
Як передає Politeka.net, 23-річна дружина автора і ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram.
Довгонога красуня постала в світло-блакитному брючному костюмі з апетитним декольте, розпущеним волоссям і яскравим макіяжем.
"Хочу привітати "Новий канал" з новим сезоном шоу "Хто зверху?". У цей четвер я там буду брати участь, і в чоловічій команді братиме участь мій чоловік! Так що дивіться!", - поділилася радісною подією Кучеренко.
Примітно, що модель зробила анонс прем'єри нового сезону "Хто зверху?", отримавши "естафету" від хореографа Влада Ями.
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"Передаю святковий флешмоб Олександрі Кучеренко. Побачимося!", - оголосив Влад із загадковою посмішкою, пообіцявши публіці "ще більше фану", тобто веселощів.
Відзначимо, за правилами шоу, в ньому беруть участь дві команди - чоловіча та жіноча. Щоб перемогти, жінки повинні запитати себе: що вони знають про чоловічий світ і як до цього ставляться чоловіки? Чоловіки, у свою чергу, повинні зробити те ж саме про жінок.
Дуель чоловічого і жіночого світів ділиться на раунди, що складаються з легких опитувань, різних конкурсів і змагальних ігор. Крім того, обговорюються теми, які чоловіки і жінки не піднімають в присутності один одного. Шоу складається з семи конкурсів, в період яких відбувається накопичення коштів на рахунках команд. Переможець визначається у фіналі восьмого туру, де зароблені за гру гроші переможця подвоюються.
Нагадаємо, Комаров зі "Світу навиворіт" зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".