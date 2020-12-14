Модель и обладательница титула "Мисс Украина" Александра Кучеренко затронула важную тему
Как передает Politeka.net, 23-летняя жена ведущего и автора программы "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в уютной домашней обстановке с нотками новогодней романтики.
Саша покорила простым и одновременно нежным образом в светлом свитерке.
Девушка с ноутбуком удобно расположилась возле окна, подоконник которого был усыпан шишками, а рядом на столе горели свечи: все на этом фото напоминало о приближении Нового года.
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В подписи модель заговорила о помощи детям из интернатов, у которых есть желание развиваться, но, порой, нет необходимых средств под рукой, к примеру, смартфонов или ноутбуков, с помощью которых они смогли бы подключаться к обучающим программам.
Кучеренко призвала украинцев помочь таким детям, ведь часто многие из нас меняют телефоны, как перчатки - старые же пылятся без дела.
"2020 принес нам много «сюрпризов» - в начале года еще никто не мог подумать, что мир охватит пандемия... Работа на удалении, дистанционное обучение, экранные встречи - сегодня уже невозможно представить свой день без телефона или компьютера. Дети, которые воспитываются в интернатах, обделены не только любовью и вниманием, а и возможностями саморазвития. Телефон или ноутбук, который каждый из нас сегодня воспринимают как обычную вещь, для них - не игрушка, а «окно в мир» и шанс развиваться полноценно. Именно поэтому к новогодним праздникам мы запускаем акцию #щедрогаджеты. Ее суть проста: если у вас есть телефон, ноутбук или компьютер в рабочем состоянии, которым не пользуетесь, вы можете подарить его ребенку из интерната... Только подумайте - вы сделаете настоящее новогоднее чудо для того, кто ждет его больше всего. Я также участвую в акции и передаю свой ноутбук. Присоединяйтесь и вы! ❤️", - обратилась Александра.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Красуня💖😍❤️🔥💜💙"
"Какая уютная новогодняя атмосфера 😍"
"Браво👏"
"Це чудова ініціатива! А ти така красуня ❤️"
"Какая буся хорошенькая"
"Ага а потом мой подарок кто-то там украдет из главных,и потом продадут. А свой телефон отдадут детям"
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