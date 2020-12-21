Модель Александра Кучеренко, ставшая "Мисс Украина" в 2016 году, заинтриговала неожиданным событием
Как передает Politeka.net, 23-летняя жена автора и ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм.
Длинноногая красотка предстала в светло-голубом брючном костюме с аппетитным декольте, распущенными волосами и ярким макияжем.
"Хочу поздравить "Новый канал" с новым сезоном шоу "Кто сверху?". В этот четверг я там буду участвовать, и в мужской команде будет участвовать мой муж! Так что смотрите!", - поделилась радостным событием Кучеренко.
Примечательно, что модель сделала анонс премьеры нового сезона "Кто сверху?", получив "эстафету" от хореографа Влада Ямы.
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"Передаю праздничный флешмоб Александре Кучеренко. Увидимся!", - объявил Влад с загадочной улыбкой, пообещав публике "еще больше фана", то есть веселья.
Отметим, по правилам шоу, в нем принимают участие две команды — мужская и женская. Чтобы победить, женщины должны спросить себя: что они знают о мужском мире и как к этому относятся мужчины? Мужчины, в свою очередь, должны сделать то же самое о женщинах.
Дуэль мужского и женского миров делится на раунды, состоящие из лёгких опросов, различных конкурсов и соревновательных игр. Кроме того, обсуждаются темы, которые мужчины и женщины не поднимают в присутствии друг друга. Шоу состоит из семи конкурсов, в период которых происходит накопление средств на счетах команд. Победитель определяется в финале восьмого тура, где заработанные за игру деньги победителя удваиваются.
Напомним, Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".