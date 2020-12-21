Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яку нещодавно запідозрили у вагітності, розповіла, якою хоче бути матір'ю

26-річна дівчина написала про це у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Дівчина показала фото зі своєю мамою.

"Коли я стану мамою, я хочу бути такою ж, як моя мама. Моя мамуля - для мене приклад: любові, розуміння і турботи❤ сподіваюся, і я коли-небудь заслужу такі почуття своїх дітей, які відчуваю до тебе, моя мамуля», - написала Катерина.

Відзначимо, Молода дружина співака останнім часом стала носити досить просторі наряди, чим викликала підозри у вагітності. Після кількох постів у вільному одязі дівчину в Мережі почали питати, чи не знаходиться вона в положенні. А хтось, не чекаючи відповіді, став вітати Віктора Павлика і його дружину з майбутнім поповненням.

Нагадаємо, Репяхова і Павлик розписалася 29 травня цього року в одному з київських РАГСів. Гучне святкування закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли весілля на середину серпня. Однак, на початку місяця після дворічної боротьби з раком помер син артиста Павло, і молоде подружжя зовсім скасували торжество.

Нагадаємо, Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: «забороняє...».

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