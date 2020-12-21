Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яку нещодавно запідозрили у вагітності, розповіла, якою хоче бути матір'ю
26-річна дівчина написала про це у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Дівчина показала фото зі своєю мамою.
"Коли я стану мамою, я хочу бути такою ж, як моя мама. Моя мамуля - для мене приклад: любові, розуміння і турботи❤ сподіваюся, і я коли-небудь заслужу такі почуття своїх дітей, які відчуваю до тебе, моя мамуля», - написала Катерина.
Нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "Вночі і вранці..."
"Сьогодні перестало битися серце": вірус забрав життя легендарного харків'янина, деталі трагедії
Вірус забрав життя легенди радянського кінематографа: подробиці трагедії
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Відзначимо, Молода дружина співака останнім часом стала носити досить просторі наряди, чим викликала підозри у вагітності. Після кількох постів у вільному одязі дівчину в Мережі почали питати, чи не знаходиться вона в положенні. А хтось, не чекаючи відповіді, став вітати Віктора Павлика і його дружину з майбутнім поповненням.
Нагадаємо, Репяхова і Павлик розписалася 29 травня цього року в одному з київських РАГСів. Гучне святкування закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли весілля на середину серпня. Однак, на початку місяця після дворічної боротьби з раком помер син артиста Павло, і молоде подружжя зовсім скасували торжество.
Нагадаємо, Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: «забороняє...».
Також Politeka писала, що великі проблеми у Павлика і його молодої дружини, дівчина прямо в ліжку записала відеозвернення: "ми втратили...".