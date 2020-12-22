Курс валют в Україні 22 грудня змусить здригнутися громадян, долар і євро зробить боляче гривні

Про це свідчать дані експертів, розповідає Politeka.

Стодоларовий "американець" сьогодні покаже чудеса стрибків, піднявшись на 21,11 пунктів. До середини минулого дня він вже підібрався до психологічної позначки, відібравши у національної валюти 16,31 пункт.

Від такого потужного стрибка відстане навіть євро, який зазвичай «відкушує» в кілька разів більше. Валюта подорожчає на 7,93 пункту.

Курс валют в Україні 22 грудня:

100 доларів – 2803,91 грн;

100 євро - 3418,11 грн.

Відхопить від української гривні сьогодні й російський "дерев'яний", який можна буде сьогодні купити за 0,37833 грн.

Як ми розповідали до цього, тенденції до зміцнення курсу гривні, які склалися в грудні 2020 року можуть різко зміниться через рекордні бюджетні виплати в кінці року.

Як зазначається у звіт, у IV кварталі на ринку попит і пропозиція були в балансі. Тому НБУ більш ніж місяць (з 6 листопада до 9 грудня) не проводив валютні інтервенції, що є рекордним періодом з часу введення плаваючого курсоутворення.

Нагадавши, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

Як повідомляла Politeka, гривня відправила долар в нокаут, НБУ вразив новим курсом валют: які цифри чекати в обмінниках.

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