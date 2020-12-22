Курс валют в Украине 22 декабря заставит вздрогнуть граждан, доллар и евро сделает больно гривне

Об этом свидетельствуют данные экспертов, рассказывает Politeka.

Стодолларовый «американец» сегодня покажет чудеса прыжков, поднявшись на 21,11 пунктов. К средине прошлого дня он уже подобрался к психологической отметке, отобрав у национальной валюты 16,31 пункт.

От столь мощного прыжка отстанет даже евро, который обычно «откусывает» в несколько раз больше. Валюта подорожает на 7,93 пункта.

Курс валют в Украине 22 декабря:

100 долларов – 2803,91 грн;

100 евро – 3418,11 грн.

Отхватит от украинской гривны сегодня и российский «деревянный», который можно будет сегодня купить за 0,37833 грн.

Как мы рассказывали до этого, тенденции к укреплению курса гривны, которые сложились в декабре 2020 года могут резко изменится из-за рекордных бюджетных выплат в конце года.

Как отмечается в отчет, в IV квартале на рынке спрос и предложение были в балансе. Поэтому НБУ более чем месяц (с 6 ноября до 9 декабря) не проводил валютные интервенции, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют: какие цифры ждать в обменниках.

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