Курс доллара в Украине в скором времени может пойти вверх
Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.
Отмечается, что тенденции к укреплению курса гривны, которые сложились в декабре 2020 года могут резко изменится из-за рекордных бюджетных выплат в конце года.
Как отмечается в отчет, в IV квартале на рынке спрос и предложение были в балансе. Поэтому НБУ более чем месяц (с 6 ноября до 9 декабря) не проводил валютные интервенции, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования.
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По данным НБУ, в середине декабря, благодаря возвращению нерезидентов, наблюдалось чистое предложение валюты.
"Однако в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - говорится в обзоре.
Отметим, курс валют в Украине на 21 декабря установлен на следующем уровне:
100 долларов – 2782,8 грн;
100 евро – 3410,18 грн.
Напомним, что в государственном бюджете на 2021 год заложен курс доллара в Украине на уровне 29,1 грн. Кабинет министров согласовал этот показатель с Национальным банком.
Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.
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