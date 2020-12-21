Курс доллара в Украине в скором времени может пойти вверх

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.

Отмечается, что тенденции к укреплению курса гривны, которые сложились в декабре 2020 года могут резко изменится из-за рекордных бюджетных выплат в конце года.

Как отмечается в отчет, в IV квартале на рынке спрос и предложение были в балансе. Поэтому НБУ более чем месяц (с 6 ноября до 9 декабря) не проводил валютные интервенции, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования.

По данным НБУ, в середине декабря, благодаря возвращению нерезидентов, наблюдалось чистое предложение валюты.

"Однако в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - говорится в обзоре.

Отметим, курс валют в Украине на 21 декабря установлен на следующем уровне:

100 долларов – 2782,8 грн;

100 евро – 3410,18 грн.

Напомним, что в государственном бюджете на 2021 год заложен курс доллара в Украине на уровне 29,1 грн. Кабинет министров согласовал этот показатель с Национальным банком.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют: какие цифры ждать в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.