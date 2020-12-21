Українська модель Альона Омович, яку порівнюють з іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила формами в одному мереживі

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Вам подобається морозиво?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Омович позує в одному мереживі, ефектно шаля з морозивом. Ним модель намалювала сердечко у себе на» персику", на що звернули увагу її шанувальники.

"Чарівний вигляд», «така гаряча штучка», «кайф», «пекельна краса», «це справжня пожежа», «мрійливе тіло», «щось морозива захотілося», «як апетитно», "уххх агрегат який",-пишуть вони.

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Молода знаменитість активно набирає популярність попри те, що багато в соціальній мережі Instagram її критикують за нескромну поведінку і дивуються тому, як багато дівчина зробила пластичних операцій. Сама Олена не приховує нічого, що стосується її перетворень і охоче ділиться думкою.

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