Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила формами в одном кружеве
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
«Вам нравится мороженое?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Омович позирует в одном кружеве, эффектно шаля с мороженым. Ним модель нарисовала сердечко у себя на «персике», на что обратили внимание ее поклонники.
Новая опасность надвигается на Украину, срочное предупреждение: "Ночью и утром..."
Беда настигла судью «Танців з зірками» Григория Чапкиса, никого не пускают: «Начал задыхаться...»
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
Черная полоса начнется у многих знаков Зодиака: Глоба раскрыл, кого ждет худшее время в финансовом плане
«Волшебный вид», «такая горячая штучка», «кайф», «адская красота», «это настоящий пожар», «мечтательное тело», «что-то мороженого захотелось», «как аппетитно», «уххх агрегат какой», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, устроила в ванной съемку в одном халате из кружев
Молодая знаменитость активно набирает популярность несмотря на то, что многие в социальной сети Инстаграм её критикуют за нескромное поведение и удивляются тому, как много девушка сделала пластических операций. Сама Алена не скрывает ничего, касающегося ее преображений и охотно делится мнением.
Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры