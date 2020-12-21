Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила формами в одном кружеве

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Вам нравится мороженое?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Омович позирует в одном кружеве, эффектно шаля с мороженым. Ним модель нарисовала сердечко у себя на «персике», на что обратили внимание ее поклонники.

«Волшебный вид», «такая горячая штучка», «кайф», «адская красота», «это настоящий пожар», «мечтательное тело», «что-то мороженого захотелось», «как аппетитно», «уххх агрегат какой», - пишут они.

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Молодая знаменитость активно набирает популярность несмотря на то, что многие в социальной сети Инстаграм её критикуют за нескромное поведение и удивляются тому, как много девушка сделала пластических операций. Сама Алена не скрывает ничего, касающегося ее преображений и охотно делится мнением.

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