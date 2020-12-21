Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася бездоганним тілом, посвітивши рельєфом в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Гарного тижня всім", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючому купальнику перед дзеркалом, грайливо задерши руку до голови. Це привело в» дикий " захват серед її шанувальників.
"Яка солодка Красуня" «" і тобі, Божественна Малятко«,» ось це пожежа«,» соска«, " красуня!", "розкішна дівчина! На висоті", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе після важкого тижня
На фото Бех позує в синьому топі й шортиках. Красуня доповнила образ окулярами, а волосся зібрала у хвостик. Дівчина стояла на стадіоні, демонструючи рельєфний прес. Кадр вийшов дуже цікавим і мотивуючим.
"Непростий тиждень для мене! Я чекаю вихідних", - написала Бех під знімком.
Фанати красуні буквально "розірвали" коментарі компліментами й захопленням, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
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