Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречным телом, посветив рельефом в облегающем наряде

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Хорошей недели всем», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем купальнике перед зеркалом, игриво задрав руку к голове. Это привело в «дикий» восторг среди ее поклонников.

«Какая сладкая красотка», «и тебе, божественная малышка», «вот это пожар», «соска», «красотка!», «роскошная девушка! На высоте», - пишут они.

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На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим.

"Непростая неделя для меня! Я жду выходных", - написала Бех под снимком.

Фанаты красотки буквально "разорвали" комментарии комплиментами и восхищением, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

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