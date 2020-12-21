Супермодель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret вирішила порадувати шанувальників, до непристойності відтягнувши Бікіні на відпочинку з подругами

Як розповідає Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Всі знали, що ми загралися», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Амбросіо позує поруч з подругами на яхті, до непристойності відтягнувши при цьому бікіні. На іншому знімку красуні всі разом вирішили стрибнути у воду, посміхаючись при цьому в кадр.

"Відразу видно-без масок" « "ось це Я розумію-відпочинок«," красуні! Але видно, що ти загралася на першій фото», «розкішний відпочинок. Радий за вас«, " збіговисько ангелів?", "ви мега красива", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, розслабилася на відпочинку в маленькому купальнику

А фігура дійсно гідна заздрості. Зірка була в маленькому купальнику, які дозволив помилуватися достоїнствами у всій красі.

Ліфчик обтягнув і підняв бюст зірки. В результаті форми ледь не вискакували з нього і магнітили погляд.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».