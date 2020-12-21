Супермодель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret решила порадовать поклонников, до неприличия оттянув бикини на отдыхе с подругами

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Все знали, что мы заигрались», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Амбросио позирует рядом с подругами на яхте, до неприличия оттянув при этом бикини. На другом снимке красотки все вместе решили прыгнуть в воду, улыбаясь при этом в кадр.

«Сразу видно – без масок», «вот это я понимаю – отдых», «красотки! Но видно, что ты заигралась на первой фото», «роскошный отдых. Рад за вас», «сборище ангелов?», «вы мега красивая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, расслабилась на отдыхе в маленьком купальнике

А фигура действительно достойна зависти. Звезда была в маленьком купальнике, которые позволил полюбоваться достоинствами во всей красе.

Лифчик обтянул и приподнял бюст звезды. В результате формы едва ли не выскакивали из него и магнитили взгляд.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».