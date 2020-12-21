Турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, показала фігуру в сукні з розрізами

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Їжте ваш ..." - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Бахарі позує в сукні з розрізами спиною на камеру, демонструючи свою «кращу сторону». Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і бездоганною зачіскою.

"Вау, чарівниця", "дуже круто виглядаєш" « "чарівний вигляд і плаття«,» ох, ти просто красуня«," чудово виглядаєш!", "чертовски крута", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардаш'ян, вирішила показати всю себе в червоних мереживах

Популярна модель з пишними формами і яскравою зовнішністю прославилася в Instagram завдяки своїй любові до рекламних фотосесій одягу. А головною родзинкою образів Бахарі є те, що модель не переходить меж дозволеного і вибирає досить скромні наряди з єдиним акцентом на бюст.

Схоже, цього разу як виняток вона вирішила взяти участь у досить сміливій фотосесії. Справа в тому, що Гюль одягла лише тонке і практично прозоре мереживо, яке змогло лише від частини прикрити її гідності.

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