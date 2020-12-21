Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала фигуру в платье с разрезами

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Ешьте ваш…» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Бахари позирует в платье с разрезами спиной на камеру, демонстрируя свою «лучшую сторону». Образ красотка дополнила идеальным макияжем и безупречной прической.

«Вау, волшебница», «очень круто выглядишь», «волшебный вид и платье», «ох, ты просто красотка», «великолепно выглядишь!», «чертовски крутая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, решила показать всю себя в красных кружевах

Популярная модель с пышными формами и яркой внешностью прославилась в Инстаграм благодаря своей любви к рекламным фотосессиям одежды. А главной изюминкой образов Бахари является то, что модель не переходит границ дозволенного и выбирает довольно скромные наряды с единственным акцентом на бюст.

Похоже, в этот раз в виде исключения она решила принять участие в довольно смелой фотосессии. Дело в том, что Гюль надела лишь тонкое и практически прозрачное кружево, которое смогло лишь от части прикрыть ее достоинства.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

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