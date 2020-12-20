Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, решила показать всю себя в красных кружевах

Популярная модель с пышными формами и яркой внешностью прославилась в Инстаграм благодаря своей любви к рекламным фотосессиям одежды. А главной изюминкой образов Бахари является то, что модель не переходит границ дозволенного и выбирает довольно скромные наряды с единственным акцентом на бюст.

Похоже, в этот раз в виде исключения она решила принять участие в довольно смелой фотосессии. Дело в том, что Гюль надела лишь тонкое и практически прозрачное кружево, которое смогло лишь от части прикрыть ее достоинства.

К тому же, на кадре отлично видно, что за время карантина девушка заметно набрала в весе, но ничуть не стесняется этого, а наоборот гордится округлившимися формами. Дерзкий кадр не оставил поклонников в стороне:

«Такая красивая 😍🔥; Боже милостивый такой красивый ❤️ дамочка, оденьтесь😍🥰😘🌹; Вау, так сексуально, мило, красивое бикини, сексуально; одно желание – всегда видеть вас такой роскошной😍; Она терпит поражение во всем, поэтому продает свое мясо миру легкой наживы; Корона🍒😋😘; Выглядит красиво и чувственно; Omg woww сладкая великолепно красивая🌹❤️; Супер🌹👌🏻».

Ранее мы писали, что так как Бахари рекламирует именно трендовые платья и костюмы, практически все ее фото выполнены в определенном стиле и с акцентом на наряд.

На одном из таких кадров Гюль смогла впечатлить сразу и платьем, и фигурой, ведь тоненькая белая с серебряным отливом ткань практически ничего не скрыла. Короткое мини-платье на тонких лямках удачно продемонстрировало пышный бюст знаменитости, а также загорелые бедра, которые оказались слишком открыты из-за вырезов по бокам.

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