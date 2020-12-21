Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вирішила подражнити шанувальників, посвітивши бездоганною фігурою в облягаючій сукні
Як розповідає Politeka, знімками красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Атмосфера у вітальні", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Кайлі позує в сірій облягаючій сукні без білизни, демонструючи бездоганні форми завдяки розрізам.
На іншому знімку красуня вирішила здатися в повний зріст, доповнивши образ ефектними туфлями й окулярами.
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"Занадто солодка", "абсолютна Краса», «виглядаєш так гаряче», "форми просто закачаєшся", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, модель Кайлі Дженнер вразила шанувальників, скинувши піджак і показавши бездоганні вигини в крихітному топі.
Так, на опублікованому знімку Кайлі Дженнер позує в одному топі й з приспущеним вбранням. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами й бездоганним макіяжем.
Фотографії модель вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченої краси.
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