Красуня перевершила сама себе

Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вирішила подражнити шанувальників, посвітивши бездоганною фігурою в облягаючій сукні

Як розповідає Politeka, знімками красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Атмосфера у вітальні", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кайлі позує в сірій облягаючій сукні без білизни, демонструючи бездоганні форми завдяки розрізам.

На іншому знімку красуня вирішила здатися в повний зріст, доповнивши образ ефектними туфлями й окулярами.

"Занадто солодка", "абсолютна Краса», «виглядаєш так гаряче», "форми просто закачаєшся", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель Кайлі Дженнер вразила шанувальників, скинувши піджак і показавши бездоганні вигини в крихітному топі.

Так, на опублікованому знімку Кайлі Дженнер позує в одному топі й з приспущеним вбранням. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами й бездоганним макіяжем.

Фотографії модель вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченої краси.

Нагадавши, спокуслива Кайлі Дженнер у відвертому купальнику показала все найапетитніше

Також Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер грайливо приголубила себе на ліжку

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни