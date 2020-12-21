Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер решила подразнить поклонников, посветив безупречной фигурой в облегающем платье
Как рассказывает Politeka, снимками красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Атмосфера в гостиной», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Кайли позирует в сером облегающем платье без белья, демонстрируя безупречные формы благодаря разрезам.
На другом снимке красотка решила показаться в полный рост, дополнив образ эффектными туфлями и очками.
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«Слишком сладкая», «абсолютная красота», «выглядишь так горячо», «формы просто закачаешься», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, модель Кайли Дженнер впечатлила поклонников, скинув пиджак и показав безупречные изгибы в крохотном топе.
Так, на опубликованном снимке Кайли Дженнер позирует в одном топе и с приспущенным нарядом. Кроме того, формы знаменитость подчеркнула облегающими джинсами и безупречным макияжем.
Фотографии модель решила никак не подписывать, однако ее поклонники буквально «сошли с ума» от увиденной красоты.
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