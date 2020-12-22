Помер барабанщик легендарної шведської групи Roxette Пелль Алсинг

Про це колектив повідомив на своїй сторінці в «Instagram».

Причини смерті не розкриваються, музиканту було 60 років.

"Пелл був не тільки дивовижним і винахідливим барабанщиком, який допомагав нам створювати звук Roxette з самого першого дня, але і найкращим другом, якого ви тільки можете собі уявити, доброю і щедрою людиною, з великим серцем, що б'ється за всіх», — йдеться в повідомленні.

"Він завжди був веселішим за всіх, з найширшою посмішкою на обличчі, тим, хто найбільше підтримував вас, коли ви сумнівалися. По ньому будуть по-справжньому сумувати набагато більше, ніж можна висловити словами", - йдеться в повідомленні.

У групі також висловили співчуття родині та друзям Алсінга.

У мережі піднялася хвиля скорботи.

"Не можу в це повірити. Це так сумно. Спочивай з миром, Пелле", "О, ні. Не можу в це повірити", "Я ненавиджу цей рік", - пишуть в мережі.

Пелле брав участь у житті Roxette з самого початку. В якості барабанщика брав участь у записі альбомів і виступах під час численних турів групи. Саме Пелле причетний до того, що Марі Фредрікссон і Мікаель Боіош познайомилися в австралійському Сіднеї в 1991 році, коли він запропонував Міці заїхати в Сідней по дорозі в Нову Зеландію.

Крім Roxette, Альсінг грав на ударних в Шведських групах Raj Montana Band і своєї Down Harrison.

Нагадаємо, в грудні минулого року померла вокалістка Roxette Марі Фредрікссон. Їй було 62 роки.

Нагадаємо, життя кумира мільйонів обірвалося при трагічних обставинах:"з коми так і не вийшов".

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