Умер барабанщик легендарной шведской группы Roxette Пелль Алсинг

Об этом коллектив сообщил на своей странице в «Инстаграм».

Причины смерти не раскрываются, музыканту было 60 лет.

«Пелль был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал нам создавать звук Roxette с самого первого дня, но и лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком, с большим сердцем, бьющимся за всех», — говорится в сообщении.

«Он всегда был веселее всех, с самой широкой улыбкой на лице, тем, кто больше всего поддерживал вас, когда вы сомневались. По нему будут по-настоящему скучать гораздо больше, чем можно выразить словами», - говорится в сообщении.

В группе также выразили сочувствия семье и друзьям Алсинга.

В Сети поднялась волна скорби.

"Не могу в это поверить. Это так грустно Покойся с миром, Пелле", "О, нет. Не могу в это поверить", "Я ненавижу этот год", - пишут в Сети.

Пелле участвовал в жизни Roxette с самого начала. В качестве барабанщика принимал участие в записи альбомов и выступлениях во время многочисленных туров группы. Именно Пелле причастен к тому, что Мари Фредрикссон и Микаэль Боиош познакомились в австралийском Сиднее в 1991 году, когда он предложил Мике заехать в Сидней по пути в Новую Зеландию.

Помимо Roxette, Альсинг играл на ударных в шведских группах Raj Montana Band и своей Down Harrison.

Напомним, в декабре прошлого года скончалась вокалистка Roxette Мари Фредрикссон. Ей было 62 года.

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