Купити ліки в аптеках України так вільно, як зараз, незабаром вже не можна буде

Про прийдешні зміни 22 грудня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Нововведення стосується зокрема антибіотиків. Їх вже наступного року в Україні можуть почати продавати тільки за електронним рецептом.

Степанов зазначив, що з початком пандемії споживання антибіотиків українцями різко зросло. І це незважаючи на те, що вживання цих препаратів без призначення лікаря небезпечно.

Через виниклу ситуацію і збираються ввести нові заходи.

"Ми вважаємо, що антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом. За цією системою з електронними рецептами ми розробляємо зараз модуль і розраховуємо, що з 1 квітня він почне працювати спочатку з інсулінами, з препаратами для імуносупресії і нарковмісними препаратами. А наступним кроком будуть антибіотики, які продаватимуть виключно за електронним рецептом. Ми вважаємо, що не можуть продаватися ліки без рецепта", – заявив глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що МОЗ посилює контроль за продажем антибіотиків в аптеках і випискою рецептів.

Так, паперові рецепти, які зараз виписують пацієнтам, в аптеках повинні зберігати рік, щоб Держлікслужба могла в будь-який момент провести перевірку з приводу реалізації антибіотиків.

Варто розуміти, що антибіотики дію тільки на бактерії, але абсолютно марні при вірусних захворюваннях.

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