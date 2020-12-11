Украинцам рано расслабляться в условиях пандемии китайского вируса

Об этом предупредил главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет ТСН.

По его словам, сейчас в Украине нет аномального роста простудных сезонных заболеваний, а грипп и гриппоподобные заболевания циклически циркулируют по всей планет, но не исключено, что страну атакуют новые вирусы.

Виктор Ляшко

"Сейчас мы не видим ни аномального роста, то есть не отличается от предыдущих лет. Но и не видим, например, меньшего количества случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами", - предупредил Ляшко в общении с журналистами.

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Что касается стабилизации ситуации с китайским вирусом, то это возможно, если население и представители бизнеса будут выполнять карантинные ограничения.

"Насчет новых вирусов, нам надо быть готовыми. И вирусная болезнь показала, что отсутствие готовности стран к реагированию приводит к значительной нагрузке на систему здравоохранения, и на экономики стран. Поэтому, я думаю, что после пандемии вируса каждая страна пересмотрит свое отношение именно к готовности системы здравоохранения к реагированию на неизвестные потенциальные возбудители", - резюмировал главный санврач в интервью журналистам.

О тяжелой "вирусной" зиме предупредил и глава МОЗ Максим Степанов. По его словам, в этом году к китайскому вирусу добавятся заболевания гриппом.

"У нас будут еще болеть (китайским вирусом - ред.). У нас будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. О чем я говорил еще в октябре. Кроме того, в конце января в начале февраля у нас прибавится пик заболеваемости гриппом, а это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему", – подчеркнул Степанов на брифинге.

степанов

Отметим, что за последние сутки в Украине зарегистрировано 13514 новых случаев заражения китайским вирусом.

Жертвами заразы за день стали 285 украинцев и это - "рекорд", начиная с марта 2020 года.

Напомним, В Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной

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