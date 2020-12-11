Украинцам рано расслабляться в условиях пандемии китайского вируса

Об этом предупредил главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет ТСН.

По его словам, сейчас в Украине нет аномального роста простудных сезонных заболеваний, а грипп и гриппоподобные заболевания циклически циркулируют по всей планет, но не исключено, что страну атакуют новые вирусы.

"Сейчас мы не видим ни аномального роста, то есть не отличается от предыдущих лет. Но и не видим, например, меньшего количества случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами", - предупредил Ляшко в общении с журналистами.

Что касается стабилизации ситуации с китайским вирусом, то это возможно, если население и представители бизнеса будут выполнять карантинные ограничения.

"Насчет новых вирусов, нам надо быть готовыми. И вирусная болезнь показала, что отсутствие готовности стран к реагированию приводит к значительной нагрузке на систему здравоохранения, и на экономики стран. Поэтому, я думаю, что после пандемии вируса каждая страна пересмотрит свое отношение именно к готовности системы здравоохранения к реагированию на неизвестные потенциальные возбудители", - резюмировал главный санврач в интервью журналистам.

О тяжелой "вирусной" зиме предупредил и глава МОЗ Максим Степанов. По его словам, в этом году к китайскому вирусу добавятся заболевания гриппом.

"У нас будут еще болеть (китайским вирусом - ред.). У нас будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. О чем я говорил еще в октябре. Кроме того, в конце января в начале февраля у нас прибавится пик заболеваемости гриппом, а это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему", – подчеркнул Степанов на брифинге.

Отметим, что за последние сутки в Украине зарегистрировано 13514 новых случаев заражения китайским вирусом.

Жертвами заразы за день стали 285 украинцев и это - "рекорд", начиная с марта 2020 года.

Напомним, В Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной

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