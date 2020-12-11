Названы сроки, когда эпидемия китайского вируса может пойти на спад

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

Он предположил, что эпидемия вируса может пойти на спад уже в мае 2021 года, а сам вирус имеет сезонность.

Более того, Виктор Ляшко анонсировал, что с мая будет введен адаптивный карантин, который позволит "дышать легче".

"Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период вирус уменьшит свою активность и циркуляцию", - продолжил главный санврач и добавил, что к весне должна стартовать вакцинация простых украинцев.

"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против вирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - резюмировал Виктор Ляшко в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали, что в январе в Украине будет введен тотальный локдаун c 8 по 25 января.

Во время локдауна запрещается работа заведений общественного питания (включая бары) - они смогут обслуживать клиентов только с выносом или адресной доставкой, не будут проводить никаких массовых мероприятий.

Закроют также кинотеатры, татры, торговые центры и спортзалов, разрешат тренироваться только национальным сборным. Учебные заведения, кроме детских садов, отправятся на каникулы. А вот транспорт продолжит ходить по правилам "оранжевой" зоны опасности.

Напомним, локдаун в Украине: в Кабмине уже предупредили о жестких ограничениях с транспортом, что нужно знать

Как сообщала Politeka, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила

Также Politeka писала о серьезном наказании для нарушителей карантина в Украине, что под запретом