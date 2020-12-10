Украинцам рассказали, как будет работать общественный транспорт во время жесткого карантина

Так, в Кабмине подчеркнули, что у работников критически важной инфраструктуры должна оставаться возможность добираться на работу, в связи с чем работу транспорта на время локдауна было решено не останавливать. Также продолжат осуществляться и авиаперевозки, ведь за соблюдением мер безопасности в самолетах тщательно следят.

Об этом в новом комментарии телеканалу Украина 24 рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он напомнил, что во время весеннего локдауна многие критиковали власть за остановку работы общественного транспорта. Особенно это сказалось на людях, которые работают на критически важных объектах инфраструктуры. Сейчас этот нюанс решили участь заранее.

«Если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция», - добавил Немчинов.

Отметим также, что на время локдауна продолжит работать и железнодорожный транспорт, а также междугороднее автобусное сообщение.

Напомним, что правительство решило в следующем году ужесточить карантин с 8 по 25 января. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о новых правилах для торговых точек.

"У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос", - подчеркнул чиновник. - "Не должны работать даже непродовольственные рынки".

Напомним, новогодние гуляния отменяются, Ляшко озвучил новые ограничения.

Как сообщала Politeka, локдаун с 8 января, украинцев предупредили, пустят ли их в аптеки, магазины и рынки: "У нас будет запрет...".

Также Politeka писала, что новые запреты и ограничения вводятся с 1 января, экстренное заявление Минздрава: "Все работники должны...".