Минздрав вводит новые ограничения за неделю до полного локдауна

Как стало известно Politeka.net, с 1 января 2021 года вступят в силу правила, регулирующие работу украинских школ. Подробности главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал 10 декабря во время брифинга.

Согласно регламенту, учеников, проживающих в двух километрах от школы или дальше обязаны доставлять к учебному заведению на специально выделенном транспорте. Все работники должны проходить профилактический медицинский осмотр - в противном случае их не пустят работать с детьми. Минздрав также запретил арендовать школьные помещения, кроме как для образовательных целей.

Виктор Ляшко подчеркнул, что туалеты должны находиться только внутри учебных заведений. Беспроводным интернетом можно будет пользоваться только при условии, что Wi-Fi роутер находится навысоте не менее двухметров, его также нужно отключать во внеучебное время. Минздрав разрешил школьникам работать за компьютерными мониторами с диагональю не меньше 15 дюймов и за ноутбуками - не менее 14 дюймов, при этом клавиатура и мышь должны быть отдельными. Мебель для учеников будут подбирать по росту, а также пересаживать их на новые ряды дважды в год.

Главный санврач добавил, что сейчас у многих детей наблюдается лишний вес и низкая физическая активность. В связи с этим Минздрав пересмотрел организацию питания и вводит такие правила:

кейтеринг возможен лишь при соблюдении мер безопасности и наличии качественных продуктов;

контроль содержания соли, жиров и сахара в пище;

запрещено продавать закуски, колбасы, сосиски, копченую рыбу а также ряд других товаров, требование касается и автоматов;

ежедневное меню должно включать овощи, фрукты, злаки, ягоды, молочные продукты;

детям с диабетом в столовых обязаны готовить отдельно.

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