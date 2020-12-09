В Министерстве здравоохранения рассказали, когда в Украине планируют ввести локдаун

Глава Минздрава Максим Степанов в эфире ТСН.Ранок заявил, что раньше 2 января локдаун ждать не стоит. Однако, на данный момент, правительство все еще работает над финальной версией документа, в которой будет указана точная дата и перечень ограничений на время локдауна.

По словам Степанова, останавливать транспорт и авиасообщение не планируют.

«Я думаю, что это будет не 2 января», - заявил министр, отметив, что локдаун должен быть полным, а не полубутафорским.

В Минздраве объяснили, что хотят ввести локдаун именно в январе, потому что в этом месяце помимо заразившихся китайским вирусом серьезно вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чтобы избежать загрузки медицинской системы и хотят ввести локдаун.

Известно, что полный перечень карантинных ограничений представят на заседании Кабмина в среду, 9 декабря. Однако ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал у себя в Фейсбук, что, вероятнее всего, в январе полностью запретят проведение праздничных концертов, дискотек и работу ночных клубов. Кроме этого, практически полностью ограничат работу кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга. Работу спортзалов и фитнес-центров также, вероятнее всего, ограничат.

Тем временем, состоянием на 9 декабря 2020 года в Украине уже более 845 тысяч заразившихся китайским вирусом. За последний день выявлено более 12,5 тысяч новых случаев заражения.

Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.

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