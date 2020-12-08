Глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли буде озвучена дата старту тотального локдауну в Україні

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

Так, Максим Степанов відреагував на чутки, які ходили в соцмережах, і заявив, що тотальний локдаун навряд чи буде введений 2 січня.

Він також додав, що Кабінет Міністрів продовжує працювати над фінальною версією обмежень для населення, які будуть представлені вже в середу, 9 листопада.

"Я думаю, що це буде не 2 січня (введення жорсткого карантину - ред.). Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, вони всі повинні бути дієвими. Для мене важливо мати реальний локдаун, а не напів бутафорний", - підкреслив Максим Степанов В ефірі українського телеканалу.

За його словами, МОЗ хоче оголосити тотальний локдаун, оскільки в першому місяці 2021 року зросте захворюваність на грип та ГРВІ.

"Ми повинні підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих вірусом, тому що це додаткові серйозні завантаження медичної системи. Ми готуємося до цих речей і фінальна версія обмежень буде представлена вже завтра", - підсумував міністр.

Про необхідність введення тотального локдауну вже раніше заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз центральна влада з мерами міст і керівниками ОДА обговорюють можливі обмеження, а повний список заборон буде опублікований вже 9 грудня за результатами засідання Кабінету Міністрів.

Ймовірно, що не буде заборонена робота транспорту, залізниць і авіасполучення. А ось під заборону, можливо потрапить робота ТРЦ, фітнес-центрів, дитячих садків, шкіл, ресторанів (тільки на винос/доставку) та інших розважальних установженій.

Нагадавши, у Кабміні вже попередили про жорсткі обмеження з транспортом, що потрібно знати

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