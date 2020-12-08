Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, когда будет озвучена дата старта тотального локдауна в Украине

Об этом министр заявил в эфире телеканала Украина 24.

Так, Максим Степанов отреагировал на слухи, которые ходили в соцсетях, и заявил, что тотальный локдаун вряд ли будет введен 2 января.

Он также добавил, что Кабинет министров продолжает работать над финальной версией ограничений для населения, которые будут представлены уже в среду, 9 ноября.

"Я думаю, что это будет не 2 января (введение жесткого карантина - ред.). Когда мы говорим о конечных ограничениях, они все должны быть действенными. Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полу бутафорный", - подчеркнул Максим Степанов в эфире украинского телеканала.

По его словам, Минздрав хочет объявить тотальный локдаун, поскольку в первом месяце 2021 года возрастет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"Мы должны подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных вирусом, потому что это дополнительные серьезные загрузки медицинской системы. Мы готовимся к этим вещам и финальная версия ограничений будет представлена уже завтра", - подытожил министр.

О необходимости введения тотального локдауна уже ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас центральная власть с мэрами городов и руководителями ОГА обсуждают возможные ограничения, а полный список запретов будет опубликован уже 9 декабря по результатам заседания Кабинета министров.

Вероятно, что не будет запрещена работа транспорта, железных дорог и авиасообщения. А вот под запрет, возможно попадет работа ТРЦ, фитнес-центров, детских садиков, школ, ресторанов (только на вынос/доставку) и других развлекательных учрежджений.

Напомним, в Кабмине уже предупредили о жестких ограничениях с транспортом, что нужно знать

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