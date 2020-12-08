З перших днів грудня бензин та інше паливо для автомобілів почало стрімко дорожчати

Якщо в листопаді ціни на українському ринку переглянули великі мережі заправок, то з початком зими їх накрутили і компанії економ-сегмента, передає Politeka.net. Експерти в коментарі виданню "Сьогодні" пояснили причини стрибка і поділилися прогнозами на майбутнє.

На їхню думку, найсильніше на ситуації позначилося подорожчання нафти на світовому ринку: у жовтні ціна досягала 37-ми доларів за барель, а зараз вона підходить до 50 доларів. На українські заправки вплинуло також зростання курсу євро, адже саме в цій валюті обчислюються акцизи на нафтопродукти.

Як вважає директор "Консалтингової групи" А-95" Сергій Куюн, підприємці бажають отримати максимальний прибуток в грудні, адже вже в січні уряд планує вводити тотальний локдаун. За його спостереженнями, дизпаливо у великооптовому продажу подорожчало до 780 гривень за тонну, автомобільні ж марки - на 0,75 гривень за літр.

"З початку листопада і по 4 грудня котирування зросли на 90 дол./ т (на 29%). Дрібнооптові ціни в середньому досягли 18,99 грн/л.бігли вгору швидко, змінюючи цінники іноді по кілька разів на день", - звернув увагу експерт.

Геннадій Рябцев з науково-технічного центру "Психея" підкреслив, що паливо дорожчало три тижні поспіль і за цей період ціни на бензин накрутили на 6%, на солярку - до 12%, цінники вже підняли і роздрібні мережі.

"В середньому по країні роздрібні ціни на бензин і дизпаливо підвищаться ще на 15-20 коп./л", - припустив аналітик.

Є причини для невеликого подешевшання скрапленого газу для автомбілів (на 15-20 копійок за літр), адже в морозну погоду багато водіїв переходять на бензин.

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