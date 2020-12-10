В Кабмине определили правилам, по которым магазины и рынки будут работать во время локдауна
Как сообщает Politeka.net, правительство решило в следующем году ужесточить карантин с 8 по 25 января. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о новых правилах для торговых точек в эфире "Громадського радио".
Представитель Минздрава подчеркнул, что при покупках люди часто устраивают очереди в ограниченных пространствах. Поэтому в правительстве решили запретить продавать непродовольственные товары даже на вынос.
"У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос", - подчеркнул чиновник. - "Не должны работать даже непродовольственные рынки".
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Как и во время весеннего карантина, ограничения не распространяются на продажу пищевых продуктов, украинцы также смогут свободно купить в магазинах средства гигиены, медикаменты, специальные корма и препараты для животных.
"Если мы говорим о магазинах, супермаркетах, которые продавали пищевые продукты и еще другие вещи, то во время жесткого карантина с 8 по 25 января эти вещи будет запрещено продавать", - заявил Виктор Ляшко. - "Могут продавать эту группу товаров там, где 60% площади отведено именно под непродовольственные товары".
Во время локдауна запрещается работа заведений общественного питания (включая бары) - они смогут обслуживать клиентов только с выносом или адресной доставкой, не будут проводить никаких массовых мероприятий. Закроют также кинотеатры, татры, торговые центры и спортзалов, разрешат тренироваться только национальным сборным. Учебные заведения, кроме детских садов, отправятся на каникулы. А вот транспорт продолжит ходить по правилам "оранжевой" зоны опасности.
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