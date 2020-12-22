Купить лекарства в аптеках Украины так свободно, как сейчас, в скором времени уже будет нельзя

О грядущих изменениях 22 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Нововведение касается в частности антибиотиков. Их уже в следующем году в Украине могут начать продавать только по электронному рецепту.

Степанов отметил, что с началом пандемии потребление антибиотиков украинцами резко возросло. И это несмотря на то, что употребление этих препаратов без назначения врача опасно.

Из-за возникшей ситуации и собираются ввести новые меры.

«Мы считаем, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. По этой системе с электронными рецептами мы разрабатываем сейчас модуль и рассчитываем, что с 1 апреля он начнет работать сначала с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики, которые будут продавать исключительно по электронному рецепту. Мы считаем, что не могут продаваться лекарства без рецепта», – заявил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что Минздрав усиливает контроль за продажей антибиотиков в аптеках и выпиской рецептов.

Так, бумажные рецепты, которые сейчас выписывают пациентам, в аптеках должны сохранять год, чтобы Гослекслужба могла в любой момент провести проверку по поводу реализации антибиотиков.

Стоит понимать, что антибиотики действую только на бактерии, но абсолютно бесполезны при вирусных заболеваниях.

Напомним, украинцам пора готовиться к новым вирусам, зима будет тяжелая: "У нас будут вспышки..."

Как сообщала Politeka, в Нацслужбе здоровья рассказали, как выделяют 45 тысяч на каждого пациента, украинцы в недоумении.

Также Politeka писала, что правила работы магазинов, банков и аптек изменятся с 16 января, о чем надо знать: "Все обязаны..."