Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як розважається з подружкою

На фото Келлі здалася в резервуарі з водою. Красуня посміхалася, показуючи себе і подружку. Дівчата були задоволені собою і посміхалися на камеру, хвалячись мокрими бюстами. Кадри вийшли дуже спокусливими і заманюють. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: одна краше інший, неможливо встояти.

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала свій шикарний вигляд ззаду.

Зірка одягла білосніжне Бікіні на тонких зав'язках. Келлі позувала в крихітному ліфчику, який навряд чи зміг прикрити найінтимніші місця.

Маленькі трикутні клаптики натягнулися на грудях, і в результаті види вийшли вражаючими.

Повідомлялося, що популярна модель Келлі Гейл з бренду Victoria's Secret розважилася на пляжі з вірним другом.

Знаменита дівчина розсілася на піску, широко розсунувши ноги і повернулася обличчям до сонця. На знімках можна помітити, що тканина сильно натягнулася під значним бюстом і ледь витримує тиск.

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