Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как развлекается с подружкой
На фото Келли показалась в резервуаре с водой. Красотка улыбалась, показывая себя и подружку. Девушки были довольны собой и улыбались на камеру, хвастаясь мокрыми бюстами. Кадры получились очень соблазнительными и завлекающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: одна краше другой, невозможно устоять.
Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свой шикарный вид сзади.
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Звезда надела белоснежное бикини на тонких завязках. Келли позировала в крохотном лифчике, который едва ли смог прикрыть самые интимные места.
Маленькие треугольные лоскутки натянулись на груди, и в результате виды получились впечатляющими.
Сообщалось, что популярная модель Келли Гейл из бренда Victoria’s Secret развлеклась на пляже с верным другом.
Знаменитая девушка расселась на песке, широко раздвинув ноги и повернулась лицом к солнцу. На снимках можно заметить, что ткань сильно натянулась под внушительным бюстом и едва выдерживает давление.
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