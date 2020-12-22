Російська співачка Наташа Корольова розкрила нові деталі скандалу зі зрадами свого чоловіка Тарзана

Як передає Politeka.net, Сергію Глушку (справжнє ім'я шоумена) пропонували кругленьку суму за участь у ток-шоу. Виконавиця в інтерв'ю виданню "Співрозмовник" пояснила, чому її чоловік відмовився від цієї затії.

Журналісти звернули увагу, що багато зірок заробляють чималі гроші завдяки телешоу на федеральних каналах, де обговорюють різні скандали, мова йде про мільйони. Наташа Корольова різко висловилася про такі програми.

"Я не беру участь в ганебних, низькосортних, жовтяничних шоу, де відбувається цькування відомих і заслужених людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, де обговорюються приховані зйомки і чиїсь псевдорозслідування", - заявила артистка. - "Сергію пропонували три мільйони! Але він на таких речах не заробляє".

Наташа Корольова зізналася, що її доходи сильно скоротилися під час карантину через Китайський вірус. Знаменитості довелося розпустити свою концертну команду, щоб співробітники заробляли в інших місцях, а також закрити салон краси.

За словами Наташі Корольової, карантин пішов на користь її відносинам з чоловіком. Під час обмежень вони всією сім'єю закрилися вдома і щасливо провели час, а коли жорсткі заходи скасували - співачка навіть трохи засмутилася. Однак з'явилася можливість виїхати в Африку на зйомки шоу "Плем'я", які тільки недавно закінчилися.

"Захотілося трошки помінятися-зблизитися з Африкою. Перед поїздкою зробила собі афрокудрі! Мені хотілося перетворення", - зізналася артистка.

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