Курс валют в Україні 23 грудня змусить гривню "тремтіти", долар і євро накинуться з небувалою силою

Як розповідає Politeka, таким є прогноз Національного банку.

Так, стодоларовий "американець" сьогодні здивує стрибком, відібравши у гривні 21,22 пункту. До середини минулого дня гривня впала на 14,53 пункту, а згрупуватися у неї не вийшло.

Євро також різко подорожчає. Гривня під кінець торгів впала на 30,58 пунктів.

Курс валют в Україні 23 грудня буде таким:

100 доларів – 2825,13 грн;

100 євро - 3456,69 грн.

Відіграється Гривня на російській "дерев'яному", відібравши у нього кілька позицій. Його можна буде купити за 0,37 копійок.

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Бюджетні виплати, заплановані на кінець 2020 року, можуть негативно вплинути на гривню і курс долара в Україні.

Йдеться про" карантинні виплати", які держава пообіцяла компенсувати українським ФОПам в умовах карантину.

"В останні тижні року збільшилася ймовірність рекордних бюджетних витрат, що може спричинити короткостроковий девальваційний тиск", - сказано в офіційному звіті Нацбанку.

Нагадавши, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

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