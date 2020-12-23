Курс валют в Украине 23 декабря заставит гривну «дрожать», доллар и евро накинутся с небывалой силой

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз Национального банка.

Так, стодолларовый «американец» сегодня удивит прыжком, отобрав у гривны 21,22 пункта. К средине прошлого дня гривна упала на 14,53 пункта, а сгруппироваться у нее не получилось.

Евро также резко подорожает. Гривна под конец торгов упала на 30,58 пунктов.

Курс валют в Украине 23 декабря будет таким:

100 долларов – 2825,13 грн;

100 евро – 3456,69 грн.

Отыграется гривна на российской «деревянном», отобрав у него несколько позиций. Его можно будет купить за 0,37 копеек.

До этого мы писали, что украинцев предупредили о возможном падении гривны по отношению к курсу доллара

Бюджетные выплаты, запланированные на конец 2020 года, могут негативно повлиять на гривну и курс доллара в Украине.

Речь идет о "карантинных выплатах", которые государство пообещало компенсировать украинским ФОПам в условиях карантина.

"В последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - сказано в официальном отчете Нацбанка.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют

Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.