Курс валют в Украине 23 декабря заставит гривну «дрожать», доллар и евро накинутся с небывалой силой
Как рассказывает Politeka, таким является прогноз Национального банка.
Так, стодолларовый «американец» сегодня удивит прыжком, отобрав у гривны 21,22 пункта. К средине прошлого дня гривна упала на 14,53 пункта, а сгруппироваться у нее не получилось.
Евро также резко подорожает. Гривна под конец торгов упала на 30,58 пунктов.
День пяти двоек может навсегда изменить жизнь, украинцев предупредили, чего ждать от 22 декабря: "Новая эпоха"
Молодой одессит влетел в пешеходов на "зебре", пара не выжила: кадры с места трагедии
Редчайшее фото беззубой Нади Дорофеевой до популярности слили в Сеть: "Это кайф!"
Горе у Кристины Орбакайте, появилось последнее фото перед трагедией: "Спасибо, мой ангел"
Курс валют в Украине 23 декабря будет таким:
100 долларов – 2825,13 грн;
100 евро – 3456,69 грн.
Отыграется гривна на российской «деревянном», отобрав у него несколько позиций. Его можно будет купить за 0,37 копеек.
До этого мы писали, что украинцев предупредили о возможном падении гривны по отношению к курсу доллара
Бюджетные выплаты, запланированные на конец 2020 года, могут негативно повлиять на гривну и курс доллара в Украине.
Речь идет о "карантинных выплатах", которые государство пообещало компенсировать украинским ФОПам в условиях карантина.
"В последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - сказано в официальном отчете Нацбанка.
Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.
Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют
Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.