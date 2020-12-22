Что будет с гривной

Украинцев предупредили о возможном падении гривны по отношению к курсу доллара

Об этом предупредила пресс-служба Нацбанка.

Бюджетные выплаты, запланированные на конец 2020 года, могут негативно повлиять на гривну и курс доллара в Украине.

Речь идет о "карантинных выплатах", которые государство пообещало компенсировать украинским ФОПам в условиях карантина.

"В последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - сказано в официальном отчете Нацбанка.

В пользу гривны, которая смогла укрепиться на рынке в декабре, сыграло то, что нерезиденты начали возвращаться в гривневые гособлигации. На прошлой неделе, например Минфин продал на аукционе ОВГЗ на рекордную сумму, после чего на рынке был баланс спроса и предложения.

Ранее мы рассказывали, что курс валют на 22 декабря заставит вздрогнуть украинцев.

Стодолларовый «американец» сегодня покажет чудеса прыжков, поднявшись на 21,11 пунктов. Что касается курса евро, то сегодня он подорожает на 7,93 пунктов.

Таким образом, курс валют на 22 декабря от Национального банка выглядит следующим образом:

$100 – 2803,91 грн;

100 евро – 3418,11 грн.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют

Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.